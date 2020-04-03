В Украине количество больных коронавирусом возросло до 942, скончались 23 человека
Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.
За сутки зафиксировали 138 новых случаев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
За 2 апреля госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей.
Статистика заболеваемости по областям:
Винницкая - 61;
Волынская - 10;
Днепропетровская - 12;
Донецкая - 8;
Житомирская - 6;
Закарпатская - 24;
Запорожская - 22;
Ивано-Франковская - 81;
Кировоградская - 5;
Киев - 180;
Киевская область - 70;
Львовская область - 3;
Луганская - 3;
Одесская - 20;
Полтавская - 5;
Ровенская - 25;
Сумская - 30;
Тернопольская - 114;
Харьковская - 1;
Херсонская - 4;
Хмельницкая - 7;
Черновицкая - 171;
Черкасская - 55;
Черниговская - 5.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове вчера, 2 апреля, скончался пациент с подозрением на коронавирус.