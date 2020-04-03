В Украине количество больных коронавирусом возросло до 942, скончались 23 человека

Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.

За сутки зафиксировали 138 новых случаев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

За 2 апреля госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей.

Статистика заболеваемости по областям:

Винницкая - 61;

Волынская - 10;

Днепропетровская - 12;

Донецкая - 8;

Житомирская - 6;

Закарпатская - 24;

Запорожская - 22;

Ивано-Франковская - 81;

Кировоградская - 5;

Киев - 180;

Киевская область - 70;

Львовская область - 3;

Луганская - 3;

Одесская - 20;

Полтавская - 5;

Ровенская - 25;

Сумская - 30;

Тернопольская - 114;

Харьковская - 1;

Херсонская - 4;

Хмельницкая - 7;

Черновицкая - 171;

Черкасская - 55;

Черниговская - 5.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове вчера, 2 апреля, скончался пациент с подозрением на коронавирус.

Агентство Телевидения Новости