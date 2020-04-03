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Два случая клронавируса на единственной сопртивной базе в России, где были разрешены массовые тренировки

Два случая клронавируса на единственной сопртивной базе в России, где были разрешены массовые тренировки

На подмосковной спортивной базе в Новогорске были собраны российские спортсмены, представляющие несколько видов спорта, и в закрытом режиме проводили тренировки. Но это не уберегло их от коронавируса.

"Слабым звеном" оказались представители спортивной гимнастики. Позитивные тесты на коронаврус сдали гимнаст сборной России Сергей Найдин и главный тренер российской гимнастической сборной Андрей Родионенко. Правда, второй тест на коронавирус у Родионенко оказался отрицательным.

Спортивная база в Новгорске закрыта. Спортсмены распущены по домам на самоизоляцию.

Агентство Телевидения Новости

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