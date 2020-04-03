Кабмин усилил ограничения во время карантина (документ)
Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса усилил ограничения во время карантина и запретил выходить на улицу без документов.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
В частности, Кабинет министров запретил:
с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
посещение детских площадок;
нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
самовольное оставление места обсервации (изоляции).
Напомним, карантин в Украине был продлен до 24 апреля.
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