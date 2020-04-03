Суд по делу Добкина о "кооперативной схеме" перенесли из-за карантина
Заседание Дзержинского райсуда Харькова по делу о незаконной передаче земли в рамках так называемой кооперативной схемы, где одним из подозреваемых является экс-глава Харьковской ОГА и экс-нардеп Михаил Добкин, перенесли из-за карантина.
Об этом сообщает Укринформ, корреспонденту которого эту информацию подтвердили в суде.
"Судебное заседание перенесено из-за карантина. К этому заседанию уже более 10 раз было перенесено по разным причинам", - отметили в суде.
Следующее заседание назначено на 18 мая.
Ранее, 5 марта, суд уже переносил подготовительное заседание по делу из-за неявки Добкина.
Отметим, что это – не первый перенос заседания по данному делу. Ранее, 5 февраля, из-за отсутствия одного из адвокатов суд перенес двенадцатое подготовительное заседание.
Ранее, 16 декабря 2019, суд также отложил заседание из-за отсутствия двух адвокатов.
В деле относительно Добкина речь идет о 36 земельных участков в Харькове общей стоимостью более 220 млн грн.
Напомним, 13 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Михаила Добкина. 15 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста право на залог в сумме 50 млн грн. После внесения залога Добкина освободили.
15 сентября 2016 по делу о хищении земли по "кооперативной схеме" были проведены обыски в Харьковском горсовете и гостинице "Националь", где проживает мэр Харькова Геннадий Кернес.
Обыски связаны с уголовным делом по организации схемы хищения 654 га земли в Харькове на сумму 4 млрд грн.
"Кооперативная схема" использовалась в Харькове с 2008 по 2016 годы. За это время с разрешения горсовета в собственность кооперативов бесплатно было передано около 1000 га земель.