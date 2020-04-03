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Карантин с пользой: энергетики рассказали школьникам о правилах электрической безопасности

Карантин с пользой: энергетики рассказали школьникам о правилах электрической безопасности

Пока ученики сидят дома и имеют больше свободного времени, потому что не посещают школы из-за карантина, Харьковские энергетики взялись сделать так, чтобы это время для детей прошло с пользой. Работники акционерного общества "Харьковоблэнерго" вместе с педагогами рассказывают ученикам как правильно обращаться с электричеством дома и на улице, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим. Уроки проводятся в режиме видеоконференции.

Алла Холодова, ведущий инженер управления информационной политики

АТ "Харківобленерго" велику увагу приділяє профілактиці дитячого електротравматизму. Зазвичай ми проводимо інтерактивні уроки безпосередньо зі школярами в навчальних закладах, але зараз в умовах  карантину всі школи закриті і тому ми вигадали такий формат онлайн уроку в режимі відеоконференції

Первый онлайн-урок энергетики провели с учениками 6 класса школы номер 85. Тема занятий - "Электробезопасность во время карантина". На нем школьники имели возможность проверить и закрепить свои знания по электробезопасности и разгадывали интересные ребусы и загадки. Правильные ответы энергетики оказывали участникам в онлайн-чате.

Алла Дудник, заместитель директора по учебно-воспитательной работы

Хочеться зазначити, що учні нашої школи вже брали участь у  інтерактивному уроці з енергобезпеки, квесті з безпеки життєдіяльності, які були підготовлені енергетиками, але цей захід в онлайн форматі - він викликав навіть в мене бурю позитивних емоцій, я себе відчула дитиною

Кроме теоретических знаний энергетики ознакомили школьников с практическими навыками оказания первой до медицинской помощи в повседневной жизни.

Евгений Канунник, ведущий инженер службы охраны труда

Ці уроки дають змогу не тільки теоретично, а й практично застосовувати у повсякденному житті ті навички електробезпеки

Проводить уроки со школьниками энергетики планируют и в дальнейшем. Ведь во время карантина, когда дети вынуждены находиться дома, вопрос безопасности является очень важным.


Агентство Телевидения Новости

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