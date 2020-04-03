Чиновника регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области задержали на взятке в 135 000 гривен

Полиция задержала чиновника регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области на взятке в 135 000 гривен.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

К правоохранителям обратился мужчина, который ранее обратился в орган исполнительной власти, чтобы получить в аренду помещения из фонда государственного имущества Украины.

Злоумышленника задержали во время получения определенной им суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости