Парки, детские площадки и придомовые территории. Куда чаще всего вызывают полицию из-за нарушений правил карантина?

Занимаются спортом, закаляются, отдыхают семьями или идут за водой к источнику. Саржин Яр - место, где во время карантина собирается едва ли не наибольшее количество горожан.

На спортивной площадке людей сегодня достаточно. Александр - занимается пауэрлифтингом и тренирует людей. Для него остаться дома значит нанести вред здоровью. Ведь внезапно прекратить занятия для спортсмена может быть опасно.

Тем более, уверен мужчина, дома должны оставаться больные.

Александр Свистун, спортсмен

Просто поменьше контактов и все, не более. Честно сказать, эти мере предосторожности, в плане антисептика, они плохо работают. Да и маска, не сильно там прям большие перспективы, чтобы не заразится. Мы можем заразится в любом месте. Даже, если сходим за продуктами в магазин. Поэтому, я считаю, что заразится мы можем везде

Мы по полтора метра друг от друга сидим. Шо еще надо? – Давайте, я вам подарю маску, вы можете ее использовать в местах скопления людей. - О! Я сразу её одеваю при этих самих, при свидетелях

А эта компания мужчин отдыхает у купели. Уверяют, карантина не нарушают, ведь сейчас он только рекомендован. Поэтому, по их мнению, соблюдать его они не обязаны.

Виталий, пенсионер

Почему не боитесь карантина? Потому что я пенсионер мне 80 лет. - Так вы же в зоне риска? Потому что мне 80 лет, мне уже осталось здесь черти знает … сегодня или завтра. Мне все равно, мне уже Кернес подарочек прислал

Хотя в городе детям запрещено играть на детских площадках, из-за теплой погоды малышей в городе много.

Именно из-за весеннего солнышка Марина вышла с четырехлетним Даниэлем на прогулку. Надевает маску женщина только после того, как ее об этом просят полицейские. За это пока получает только устное предупреждение.

Почему вы не соблюдаете? Какая причина? - Я придерживаюсь правил карантина - А ваша защитная маска? Я сейчас её одену. Спасибо

Женщина говорит, сегодня исключение из правил. Ведь с малышом сейчас выходят на улицу редко, а когда это сделать все же приходится - стараются избегать других детей.

Объяснить 4-летнему ребенку, то почему нужно сидеть дома - тяжело.

Марина Панченко, харьковчанка

Потому что хорошая погода, малыш захотел погулять. Это буквально, я думаю, займет 20 минут и все

В патрульной полиции говорят, из-за нарушений правил карантина в Саржином Яру, сюда горожане их вызывают едва ли не чаще всего.

Патрульные, после того как приезжают на вызов, проводят пеший рейд и проверяют надевают ли люди маски и рекомендуют применять антисептики.

Юлия Коваленко, инспектор УПП в Харькове

Телефонують люди на лінію «102» оператор приймає виклик. Досить багато таких викликів, з приводу не тільки порушень карантину, коли гуляють діти, а також з приводу деяких закладів. Тобто, це можливо салони краси. Люди просять перевірити чи є такі клієнти, чи працюють, чи не працюють, для того щоб не розповсюджувати вірус

Таких звонков, говорят в полиции, сейчас предостаточно. Чаще всего люди жалуются на несоблюдение норм карантина у домов, на детских и спортивных площадках и в парках. Пока нарушителям грозят только устные предупреждения.

Патрульна поліція закликає! Дотримуватися заходів безпеки та режиму карантину. Без нагальної потреби не виходьте на вулицю, уникайте скупчень людей …





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