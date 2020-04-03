Смертельное ДТП на Сумской: Верховный Суд Украины не удовлетворил касссационные жалобы Зайцевой и Дронова

Верховный суд Украины не поддержал кассации адвокатов Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Оба - обвиняемые в смертельном ДТП в Харькове, где погибли шесть человек и еще шесть получили травмы.

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции. В здании Киевского райсуда Харькова участие в заседании принимали пострадавшие по делу и их адвокаты.

Геннадий Дронов был на видеозвязи с колонии, где отбывает наказание.

Адвокат Елены Зайцевой подала ходатайство, чтобы кассационные жалобы рассматривались без нее и подзащитной. Защита Зайцевой настаивала: та осуществила только административное правонарушение, то есть превысила скорость. Поэтому приговор нужно смягчить - до условного.

Защита Дронова просила нового судебного разбирательства. Его адвоката не удовлетворили качество и результаты экспертиз по делу. Все эти доводы потерпевшие и их представители считают безосновательными.

Лариса Матвеева, представляет интересы потерпевших

Позиция стороны защиты Зайцевой для нас вообще осказалась странной. Поскольку в кассаионной жалобе указано, что в отношении Зайцевой надо прекратить уголовное производство. Поскольку в ее действиях, по словам защиты, нет состава уголовного преступления. Мы считаем, это полностью абсурдная позиция, она полностью опровергается материалами дела и даже позицией самой Зайцевой, когда она полностью признавала свою вину и вроде бы раскаивалась

Авария произошла в октябре две тысячи семнадцатого года. В феврале две тысячи девятнадцатого Киевский райсуд Харькова признал обоих виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Приговор - десять лет колонии каждому и лишение права управлять транспортными средствами.

Сейчас родные погибших в аварии возмущены такой позицией обвиняемых. К тому же люди до сих пор не получили компенсаций по гражданским искам. В среднем каждому из пострадавших Зайцева и Дронов должны перечислить по полмиллиона гривен.

Игорь Берченко, потерпевший

Вы знаете, когда приезжаешь на могилу к дочери, постоянно задаешь себе вопрос, ты видишь молодых девушек, молодых парней... Ты постоянно задаешь себе вопрос: за что? Почему? Потому что кому-то захотелось быстро по центральной улице проехаться ...

Оксана Евтеева, потерпевшая

Как я себя чувствую? Ну, я продолжаю заниматься. Мне нужно будет заниматься до конца жизни по поводу колена. Я у же говорила, у меня есть вторая группа инвалидности. За тренировки я плачу сама, за все обследования тоже. Последнее, по колену, уже не помню, сколько оно стоит, но все требует денег

Судебное заседания в Киеве продолжалось более четырех часов. В суде выслушали позицию защиты, обвинения и потерпевших.

Решение суда - оснований для удовлетворения кассационных жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова нет.





Агентство Телевидения Новости