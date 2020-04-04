Суббота без воды: адреса отключений

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №4, стояк) до 20:00 04.04.20 г.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк) до 20:00 05.04.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Борисовская (ч/с), ул. Глебовская (ч/с), пер. 1-й Лесопарковский, 5, ул. Метростроителей, 4 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 04.04.20 г.; ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк) до 16:00 06.04.20 г.

Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 04.04.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 1 (п. №5, стояк), ул. Дизельная, 18 (п. №8) до 20:00 04.04.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ярославская, 10 (п. №2) до 20:00 04.04.20 г.; ул. Золочевская, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 05.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.04.20 г.

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