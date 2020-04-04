В Украине начали производить ПЦР-тесты на коронавирус

В Украине запустили производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса, сообщил заместитель председателя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там 2 млн тестирований. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам каждый день по 2-7 тыс (РЕД: тестов)", — сказал он.

По словам Тимошенко, украинские ПЦР-тесты значительно дешевле иностранных и работают "без вопросов", поэтому для системы здравоохранения будут закупать в первую очередь их.

Агентство Телевидения Новости