Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 78

В Украине начали производить ПЦР-тесты на коронавирус

В Украине начали производить ПЦР-тесты на коронавирус

В Украине запустили производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса, сообщил заместитель председателя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

 

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там 2 млн тестирований. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам каждый день по 2-7 тыс (РЕД: тестов)", — сказал он. 

По словам Тимошенко, украинские ПЦР-тесты значительно дешевле иностранных и работают "без вопросов", поэтому для системы здравоохранения будут закупать в первую очередь их.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 