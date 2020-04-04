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Украинцы, находящиеся в Турции, смогут вернуться домой паромом

Украинцы, находящиеся в Турции, смогут вернуться домой паромом

Для граждан Украины, которые находятся сейчас в Турции и не смогли вовремя выехать домой в связи с карантином, организован паром домой. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

Отмечается, что паромный рейс запланирован на субботу, 4 апреля. Он будет отправляться от турецкого порта Карасу до украинского Черноморска.

"Рейс будет осуществляться автомобильно-пассажирским паромом "Грейфсвальд", рассчитанным на 150 человек", - сообщили в консульстве.

Также в дипучреждении предупредили, что украинцам после пересечения государственной границы нужно будет пройти 14-дневную обсервацию. Место для обсервации определят в Одесской ОГА.

Агентство Телевидения Новости

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