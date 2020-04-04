Умер Иван Вакарчук - ученый, отец знаменитого певца и политика

В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук - бывший министр образования и науки Украины, бывший ректор Львовского университета, отец музыканта и народного депутата Святослава Вакарчука. Об этом сообщил бывший руководитель Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович.

«Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот кто умел изменять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль», - написал Вятрович.

Вятрович отмечает, что Иван Вакарчук «сделал так, что от 2008 года почти по полмиллиона украинских детей заканчивают школу с надеждой на честное вступление, и эта надежда не напрасна. Он бескомпромиссно поставил вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественнонаучного, математического и физического образования в школе».

Иван Александрович Вакарчк (род. 6 марта 1947, Братушаны, сейчас Единецкий район, Молдова) — украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины (2007-2010). В течение 1990-2007 и 2010-2013 лет был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины.

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