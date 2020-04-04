Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:30
Просмотров: 97

Зеленский: "Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет"

Зеленский: Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса заявил об отсутствии дефицита продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, Зеленский заслушал информацию о состоянии деятельности и направления работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

Как отмечается в сообщении, па просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, "и уже в ближайшие дни цены будут снижаться".

Кроме того, было проверено повышения цен на некоторые продовольственные товары, отметили в пресс-службе.

"Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил президент.

Напомним, по данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 