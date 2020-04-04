ЧП во Франции: двое погибли пятеро получили ранения

Во Франции неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Трагедия случилась в городе Романс-сюр-Изер. Об этом сообщается со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, жертвами нападения стали 2 человека, еще 5 прохожих получили ранения различной тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что нападавшего задержали. Злоумышленник представился правоохранителям беженцем из Судана.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате нападения.

"Мои мысли - с жертвами нападения Роман-сюр-Изер, пострадавшими, их семьями. Весь свет будет пролит на этот одиозный поступок, который огорчает нашу страну, уже тяжело пострадавшую в последние недели", - написал Макрон в своем Twitter.

Агентство Телевидения Новости