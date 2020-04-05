Харьковская больница отложила поставку компьютеров на 37,5 миллионов до лета

В Харькове КНП «Городская больница № 28» 27 марта по результатам тендера заказало ООО «Фирма Солти» персональных компьютеров на 37,52 миллиона гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Больница заказала 1634 компьютера Dell OptiPlex 3070 MFF (D10U) с монитором Dell 23 "E2318H, клавиатурой Dell KB216, мышкой Dell MS116 и операционной системой Windows 10 Pro 64Bit Ukr по 22965 грн. Гарантийный срок составляет пять лет.

Как отмечается, по данным «Hotline», в интернет-магазинах такие компьютеры продают по розничным ценам от 17 920 грн., мониторы - от 3629 грн., клавиатуры - от 300 грн , мышки - от 176 грн. Вместе это составляет 22 025 грн., что немного дешевле оптовой тендерной цены.

«Сначала товар должны были поставить до 31 марта 2020 года, но в этот день заказчик продлил срок дополнительным соглашением на три месяца - до 30 июня 2020 года. Вероятно, причиной является карантин в связи с пандемией нового коронавируса, хотя об этом не было сказано прямо», - пишет издание.

Цена сделки всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 37 520 000 гривен.

Две фирмы не были допущены к аукциону из-за несоответствия требованиям тендерной документации.

«ООО «Технологии для бизнеса» не сообщило о наличии сервисных центров производителя монитора AOS в Харькове и предложило на него стандартную гарантию в три года, а также не предоставило декларацию о соответствии компьютера HP техническим регламентам по электромагнитной совместимости оборудования и низковольтного электрооборудования.

ООО «Алтаюр» предоставил документы на комплекты 1-10 компьютеров ALLTA, а в дальнейшем предлагал компьютеры ALLTA-X-03 без указания марок и моделей составных частей.

Фирма «Алтаюр» трижды жаловалась в АМКУ. Сначала - на дискриминационные требования, которые якобы были выписаны под единый компьютер Dell OptiPlex 3070, однако заказчик убедил админколегию, что требованиям также отвечает компьютер HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC. Потом - на допуск «Фирмы Солти» и на свое отклонения, но так же безуспешно.

Единственным допущенным конкурентом был другой дилер Dell - мариупольское ООО «ИТ-Арсенал» Алексея Дьяченко и Михаила Лысенко, который обладает ООО «Азов-Арсенал», - отмечает издание.

По данным «Наши деньги», Харьковская «Фирма Солти» во главе с Александром Жуковым принадлежит Ирине Жуковой.

Как отмечается, всего с 2016 года победитель данного тендера получил подрядов преимущественно от больниц на 155 980 000 грн.

Агентство Телевидения Новости