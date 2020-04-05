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За сутки в Украину вернулись почти 11тысяч украинцев – Госпогранслужба

За сутки в Украину вернулись почти 11тысяч украинцев – Госпогранслужба

За прошедшие сутки украинские пограничники провели более 17,8 тысяч контрольных операций, во время которых на въезд в Украину было оформлено почти 11 тысяч наших соотечественников.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

За прошедшие сутки, по данным ГПСУ, без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток территорию Украины покинули более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тысячи иностранцев.

4 апреля пограничники совместно с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки.

Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска были выявлены 3 нарушителя правил карантина, о чем были извещены сотрудники полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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