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В Киеве на Майдане под землей начался пожар (видео)

В Киеве на Майдане под землей начался пожар (видео)

Под Майданом на Крещатике начался пожар, из-под земли, где находятся подземные переходы, валит густой дым и вырывается пламя.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался около 4 часов назад в подземном коллекторе, там горят кабели электроснабжения.

Сейчас на месте ЧП находятся значительные силы ГСЧС.

Как отмечает издание, возможно, из-за тушения пожара придется обесточить район.

На опубликованном видео с места событий можно видеть, что на Майдане Независимости дым валит прямо из-под земли.

Также из-под канализационных люков вырывается и пламя.

По данным спасателей, причины возгорания пока неизвестны.


Агентство Телевидения Новости

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