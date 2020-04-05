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В Киеве на Майдане под землей начался пожар (видео)
Под Майданом на Крещатике начался пожар, из-под земли, где находятся подземные переходы, валит густой дым и вырывается пламя.
Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался около 4 часов назад в подземном коллекторе, там горят кабели электроснабжения.
Сейчас на месте ЧП находятся значительные силы ГСЧС.
Как отмечает издание, возможно, из-за тушения пожара придется обесточить район.
На опубликованном видео с места событий можно видеть, что на Майдане Независимости дым валит прямо из-под земли.
Также из-под канализационных люков вырывается и пламя.
По данным спасателей, причины возгорания пока неизвестны.
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