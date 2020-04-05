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"Стоп коронавирус!" В Таджикистане сыгран футбольный матч за Суперкубок

Стоп коронавирус! В Таджикистане сыгран футбольный матч за Суперкубок

В Душанбе на пустом стадионе с большим плакатом: "Стоп коронавирус!" на трибуне, матчем между чемпионом Таджикистана "Истиклолом", за который выступает украинский футболист Алексей Ларин, и серебряным призером - "Худжандом" начался новый сезон. Это был матч за Суперкубок Таджикистана.

"Истиклол", уступая по ходу матча 0:1, сумел одержать волевую победу - 2:1 и в 9-й раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Таджикистана. Бывший футболист "Днепра" и киевского "Арсенала" Алексей Ларин провел в составе "Истиклола" весь матч.

Остается добавить, что в Таджикистане официально не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Вслед за проведенным розыгрышем Суперкубка теперь в этой стране стартует национальный футбольный чемпионат.


Агентство Телевидения Новости

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