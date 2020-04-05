Действующий чемпион Беларуси по футболу потерпел поражение

В 3-м туре чемпионата Беларуси по футболу обладатель золотых наград минувшего сезона "Динамо" (Брест) принималь дома "Славию" из Мозыря.

Достатчно неожиданно "Динамо" потерпело поражение - 1:2. Все голы забивались во 2-м тайме. Причем все - футболистами "Славии". Андрей Чухлей открыл счет с пенальти, Александр Котляров - удвоил. После чего еще один игрок "Славии" - Игорь Тымонюк подправил мяч в свои ворота.

За "Динамо" весь матч провел бывший футболист сборной Украины Артем Милевский. Еще один украинский футболист брестского "Динамо" Александр Нойок вышел на замену на 78-й минуте при счете 0:2.

В "Славии" вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут украинский футболист Юрий Пантя. Пантя, родившийся в Черновцах, печально известен тем, что что после оккупации Россией Крыма отправился играть в чемпионат Крыма, где выступал в 2015-2018 гг. за команды "Бахчисарай" и "Крымтеплица". После чего Пантя перебрался в Беларусь и играет за "Славию". В своих интервью Пантя называет жителей России, Беларуси и Украины одним народом.





Агентство Телевидения Новости