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Ночное ДТП на Московском проспекте: пострадавшие в тяжелом состоянии

Ночное ДТП на Московском проспекте: пострадавшие в тяжелом состоянии

Сегодня ночью около 03:00 на Московском проспекте, 142 не разминулись Деу Ланос и Renault Megane, который после столкновения врезался в столб: от удара у иномарки вырвало двигатель.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ТП получили водитель Renault и его пассажир – в тяжелом состоянии пострадавшие были доставлены в больницу.

По словам 36-летнего водителя Деу, иномарка врезалась в заднюю часть его автомобиля.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины. Личности пострадавших устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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