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В ВСУ обнаружили третий случай коронавируса

В ВСУ обнаружили третий случай коронавируса

В Вооруженных силах Украины обнаружили третий случай коронавируса. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ вечером 4 апреля.

"Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военных, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию.

В ближайшее время у них возьмут пробы для теста на COVID-19.

Отмечается, что на изоляции из-за подозрения на коронавирус находятся 114 военных.

О первом случае коронавируса в Киевском гарнизоне сообщили 2 апреля.

Больной находился на самоизоляции с 23 марта.

Ранее COVID-19 диагностировали у врача Хмельницкого военного госпиталя.

Состояние здоровья оценивали как удовлетворительное. 10 человек, которые контактировали с больной, сейчас на самоизоляции.

Напомним, перед отправкой в зону ООС военные будут проходить двухнедельный карантин.

 

Агентство Телевидения Новости

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