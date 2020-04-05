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В Харьковской области из-за выжигания сухой травы выгорело 2 гектара земли, от огня спасли пять домов

В Харьковской области из-за выжигания сухой травы выгорело 2 гектара земли, от огня спасли пять домов

В Коломакском районе Харьковской области из-за выжигания сухой травы чуть не сгорели жилые дома, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 4 апреля в 14:26 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на открытой территории сухой травы и камыша за пределами улице Академика Королева в селе Коломак.

На момент прибытия пожарных горела трава и камыш на площади около 2 га.

В 17:00 пожар был локализован.

В 18: 15 пожар полностью ликвидирован.

Бойцам ГСЧС удалось предотвратить распространение огня на 5 жилых домов.

Причина и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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