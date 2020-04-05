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Обнародованы номера горячих линий по вопросам COVID-19 во всех областях Украины

Обнародованы номера горячих линий по вопросам COVID-19 во всех областях Украины

В каждой области Украины действуют номера горячих линий, куда можно обратиться по вопросам  карантина, помощи пожилым людям во время карантина, а также алгоритма выявления и лечения  COVID-19.

Соответствующая информация опубликована на сайте правительства, в частности, обнародованы номера горячих линий по регионам.

«По вопросам относительно карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекциии COVID-19 обращайтесь на телефоны горячих линий в соответствующем регионе», - сказано в сообщении.

Напомним, за сутки количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 1251, то есть на 156 случаев. 32 человека умерли, 25 пациентов выздоровели.

По данным ЦОЗ, заболевших коронавирусом COVID-19 выявили во всех областях Украины. При этом отмечается, что данные с временно оккупированных территорий, АР Крым и Севастополя  отсутствуют.

 

Агентство Телевидения Новости

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