На Харьковщине соблюдение карантина будут контролировать 1,5 тысячи полицейских

В Харьковской области полиция с 6 апреля усиливает меры безопасности по соблюдению населением карантинных правил.

Согласно решению Кабинета Министров Украины, контролировать соблюдение общегосударственных правил карантина в публичных местах будут органы Национальной полиции, бойцы Нацгвардии, патрульные и курсанты вузов системы МВД.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, на Харьковщине порядок во всех общественных местах во время проведения профилактических мероприятий ежедневно будут контролировать более 1,5 правоохранителей.

Нарушение определенных правил будут караться в соответствии с нормами законодательства Украины.

Как рассказал участковый офицер полиции Киевского ОП города Харькова Антон Новиков, уже с понедельника вступает в силу ряд запретов, среди которых - нахождение на улице в группе людей более 2 человек, посещение зон отдыха - парков, скверов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон, а также лесов и подобных территорий.

Находиться на улице можно только в масках и респираторах, и при каждом выходе из дома необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Детям до 14 лет находиться на улице без взрослых нельзя.

«Полиция готова реагировать на нарушения новых карантинных норм и за такие нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Призываем всех обязательно выполнять рекомендации врачей, требования, определенные Правительством, органами местного самоуправления для защиты своего здоровья и жизни. Просим население с пониманием относиться к действиям полиции и способствовать полицейским в исполнении важных служебных задач. Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома!», - призывают правоохранители.





Агентство Телевидения Новости