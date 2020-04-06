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В Украине для пересечения границы будут открыты 19 пунктов пропуска

В Украине для пересечения границы будут открыты 19 пунктов пропуска

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только в 19 пунктах пропуска. Об этом сообщают на Правительственном портале.

Внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины № 288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и пресечения в них пешеходного сообщения».

Согласно изменениям с 00 час. 00 мин. 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Кроме того, в Украине другими правительственными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

 

Агентство Телевидения Новости

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