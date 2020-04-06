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Когда в Харькове отключат отопление?

Когда в Харькове отключат отопление?

Отопительный сезон в городе Харькове будет прекращен с четверга, 9 апреля. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, отопление выключат в жилых домах и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами. При этом больницы, учебные учреждения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут осуществлять отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период.

 

Агентство Телевидения Новости

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