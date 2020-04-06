Зеленский: «Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина"

За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, которые привлечены к предотвращению распространения COVID-19.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

«Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. У нас было бы гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными», – подчеркнул Президент.

С началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете, отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

«Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски до местных аптек», – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В ответ Президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно. Дополнительно Глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

«До нас доходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансеров. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами», – сказал Владимир Зеленский.

Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.

Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили работу в Украине. Сегодня на некоторых из них происходит неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.

Дополнительно Кирилл Тимошенко подчеркнул, что на этой неделе ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19.

Агентство Телевидения Новости