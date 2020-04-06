Харьковчанин незаконно присвоил 5 квартир, хозяева которых умерли

Двум мужчинам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали в Харькове квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Жилье отчуждалось с использованием подставных лиц и поддельных документов.

Всего 41-летний харьковчанин завладел 5 квартирами, одной из которых по предварительному сговору с 25-летним соучастником. Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более 3 млн грн. Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости