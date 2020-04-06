Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:32
Просмотров: 65

В чемпионате Беларуси по футболу появился единоличный лидер

В чемпионате Беларуси по футболу появился единоличный лидер

В чемпионате Беларуси по футболу, игнорирующем угрозу коронавируса, сыгран 3-й тур. По его итогам осталась одна команда, которая не потеряла ни единого очка, выиграв все три проведенных матча.

В единоличные лидеры, набрав 9 очков из 9-ти возможных, вырвался минский "Энергетик-БГУ".

В 3-м туре "Энергетик-БГУ" одолел со счетом 2:0 самую украинскую команду чемпионата Беларуси - ФК "Минск". В основном составе "Минска" вышли трое украинских футболистов - Евгений Чаговец, Александр Васильев и Владислав Насибулин.

Футболисты "Энергетика-БГУ" провели по голу в первом и во втором таймах. Отличились Алексей Носко и Жасур Яхшибоев.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 