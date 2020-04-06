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Под Змиевом нетрезвый водитель фуры не справился с управлением

Под Змиевом нетрезвый водитель фуры не справился с управлением

Накануне в 15:40 на трассе между Змиевом и поселком Лиман вылетел с проезжей части и перевернулся грузовик Renault с полуприцепом: водитель, как выяснилось позже, был пьян.

По информации ГУНП Харьковской области, водитель фуры превысил скорость и потерял управление, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся: 40-летний водитель отделался ссадинами на лице.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Змиевского ОП обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения: мужчину доставили в больницу, где полицейские получили заключение медиков и составили на водителя фуры протокол по ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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