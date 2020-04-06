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Причина - коронавирус? Врач 6-кратного чемпиона Франции по футболу покончил жизнь самоубийством
Трагическое сообщение поступило из стана французского футбольного клуба "Реймс", шесть раз выигрыавшего чемпионат своей страны по футболу.
60-летний врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством. Гонсалес и его жена были больны коронавирусом.
Самоубийца оставил записку. Она была написана перед тем, как он свел счеты с жизнью. Содержане записки не оглашается.
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