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Причина - коронавирус? Врач 6-кратного чемпиона Франции по футболу покончил жизнь самоубийством

Причина - коронавирус? Врач 6-кратного чемпиона Франции по футболу покончил жизнь самоубийством

Трагическое сообщение поступило из стана французского футбольного клуба "Реймс", шесть раз выигрыавшего чемпионат своей страны по футболу.

60-летний врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством. Гонсалес и его жена были больны коронавирусом.

Самоубийца оставил записку. Она была написана перед тем, как он свел счеты с жизнью. Содержане записки не оглашается.

Агентство Телевидения Новости

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