Больше 30 подозрений, подтвержденных - один. Почему на Харьковщине "застыла" статистика по коронавирусу?

Харьковщина получила 20 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Доставили их в областную инфекционную больницу. Одним из первых тестирование прошел футболист Валерий Бондарь, капитан молодёжной сборной Украины.

Валерий Бондарь, футболист:

Это привычное дело. Поэтому мы проходим каждые полгода медосмотр. Это нормально.

Експрес-тест на СOVID-19, на імуноглобулін - отрицательный. Негативний.

Эти 20 тысяч тестов будут распределены между другими медицинскими учреждениями области. В том числе они окажутся и в районных больницах. Ответ медиков, что «тест отрицательный» мечтает услышать каждый, у кого есть подозрение на коронавирус. Кстати, часть из тех, у кого есть такое подозрение, находятся именно здесь - в областной больнице.

Павел Нартов, директор областной инфекционной больницы:

У нас жодного підтвердженого випадку ще немає. Підозра – є. У нас сейчас 15 хворих з підозрою. Для того, щоб діагноз був підтверджений, повинен лабораторний центр у Києві це визначити, то есть виявити РНК-вірус.

С помощью тысяч тест-систем, выявлять вирус станет легче. А это крайне важно, отмечают медики.

Сейчас, по данным сайта worldometers.info, на котором публикуется всемирная статистика по заболеваемости COVID-19, Украина отстает по диагностике опасной инфекции. Только 134 теста на 1 миллион населения, и это один из худших показателей в Европе. Для сравнения: в Румынии - это более 2 тысяч тестов на миллион.

В Харьковской области количество подтвержденных случаев на коронавирус уже вторую неделю, как застыло на отметке «один». По словам губернатора 15 человек находятся на стационарном лечении и 17 - дома на самоизоляции, в том числе и тот, у кого болезнь подтверждена. Сделано в Харькове и области более 200 тестов. Это - как экспресс, так и тесты полимерной цепной реакции.

Алексей Кучер, глава Харьковской ОГА:

З учорашнього дня навіть не змінилася кількість підозр. Ми на сьогоднішній день маємо одну захворілу особу. Ми чекаємо вже результати. Можливо, особа видужала. Тому що по симптоматиці, наскільки я знаю, все пройшло від лікарів, які лікували цю людину. І 31 особа знаходиться з підозрою. Взагалі – 32 особи.

По словам главы области Алексея Кучера, подтверждение или опровержение коронавируса у пациентов харьковские специалисты должны получить от Киева. Правда, там лаборатория перегружена. Областной лабораторный центр может устанавливать наличие вируса самостоятельно, но для этого необходимо пройти так называемую процедуру верификации. Все зависит от чиновников на местах, отмечали ранее в Минздраве. Но пока региональные специалисты ответственность за подтверждение случаев COVID-19 на Харьковщине на себя не берут, ожидая ответа от киевлян.

На сайте мэрии на прошлой неделе регулярно публиковали данные, что в Харькове не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Несмотря на то, что единственный больной, по информации ОГА, находился именно в городе, а не за его пределами.

Кроме того, 6 апреля заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям городского совета состоялось уже без журналистов. Результаты заседания обнародовали только после его завершения - опубликовав на сайте мэрии.

Из-за недостаточного количества детальной информации от представителей власти, среди харьковчан распространяется множество слухов или же о нехватке тестов, или же о массовом увольнении работников медучреждений. А градус напряжения только растет: об этом свидетельствуют многочисленные возмущенные сообщения в социальных сетях.

В больницах же, в свою очередь, отчитываются - ситуация полностью контролируемая. Чиновники уверяют, что работают над улучшением коммуникации с населением и средствами массовой информации.

Агентство Телевидения Новости