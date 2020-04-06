Первый день усиленного карантина в Украине

С понедельника, 6 апреля, в Украине существенно усилили карантинные мероприятия. Так, согласно постановлению Кабинета Министров № 255 от 2-го апреля, с сегодняшнего дня и до конца карантина будет действовать ряд запретов.

Это пребывание в общественных местах без маски или респиратора, перемещение по улице группой в более чем два человека. Также с сегодняшнего дня нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, а детям до 14-ти лет выходить без сопровождения родителей.

Валентина, харьковчанка

Много в масках, и очень сильно к этому ответственно относится наше население Харькова. Я еду с Салтовки и все масках, вот все. Обращала внимание. Да, водители соблюдают. На остановках я заметила патрульные, Национальная гвардия. То есть, все проверяют и даже видела, что подходили к женщине, которая была без маски и с ней проводили беседу

Денис, харьковчанин

Конечно, ощущается. Ну, что больше милицейских, вот это мне как-то действует на нервы больше всего. Потому что как-то постоянно везде ходят, контролируют нас. Вот в парке как раз здесь с дубинками ходят, а зачем им дубинки, зачем? Не могу понять

Марина, харьковчанка

Это все, и молодежь, и пенсионеры. Раньше как-то очень мало было, а сейчас больше замечаю людей

Под запретом отныне и посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Татьяна вышла на прогулку в сад Шевченко со своим четырехлапым любимцем. Прогулка - утром и вечером садом и домой. Согласно постановлению, выгул домашних животных одним лицом разрешен. Говорит, свою пушистую Пулю соседям для прогулок не отдаст.

Татьяна, владелица собаки

Ну как разрешили - два человека и одна собака. Я не дам, ни за что. Ни за что. Пусть идут берут, где удобно, но это мой друг и для нас это очень

Также правительство приказало соблюдать режим самоизоляции всем пенсионерам старше шестидесяти лет, кроме тех, кто обеспечивает работу критической инфраструктуры, а также занимается мероприятиями по недопущению распространения эпидемии. Все граждане, которые вернулись из-за границы обязательства связанные пройти обсервацию течение двух недель.

Сергей, пенсионер

На балконе, конечно, выходим, свежим воздухом дышим с соседями, общаемся по балкону и не больше. Надо, потому что, если подхватишь потом будет очень тяжело вылечится лучше перестраховаться

Аэлита, харьковчанка

Здоровье прежде всего, конечно же. Раз нужно - значит нужно. Каждый должен позаботится о себе, значит и о других в том числе. Я думаю, всё будет хорошо. Вот от каждого из нас зависит хорошо будет или не очень

Евгений

По идее – да. С одной стороны - для людей нужно, с другой стороны - работа города как-бы… Запирать всех по домам тоже не есть правильно. Здесь очень трудно сказать, нужно иметь очень много факторов сопоставимы и воспринимать решение

Контроль за соблюдением общегосударственных правил карантина в публичных местах будут осуществлять органы Национальной полиции, бойцы Нацгвардии, патрульные и курсанты вузов системы МВД.

В общем, во всех общественных местах во время проведения профилактических мероприятий порядок на Харьковщине ежедневно контролировать более полутора тысяч правоохранителей. Нарушение определенных правил будут караться в соответствии с нормами законодательства Украины, а это - от 17 до 34 тысяч гривен.

Вместе с этим юристы говорят, значительная часть нарушителей карантина маловероятно, что оплатят штраф.

Роман Чумак, юрист

Ситуація з протоколами важка. Судова практика перша, яка почалася, почали суди розглядати ці протоколи, нажаль, на сьогоднішній момент реального притягнення до відповідальності, відсоток цього притягнення дуже малий. У зв’язку з тим, що не навчилися правоохоронці складати адміністративний протокол та суд не може притягнути винних осіб до відповідальності. Бо він позбавлений можливості збирати докази. Як раз правоохоронці повинні вчасно зафіксувати порушення або правопорушника, перебування у громадських місцях або без засобів захисту, або роботу таких підприємств, які повинні бути зачинені

Сейчас в Украине большое количество административных материалов о нарушении карантина «рассыпаются» в судах. Юристы говорят, все из-за отсутствия разъяснений для правоохранителей, каким образом зафиксировать нарушение карантинных мероприятий надлежащими доказательствами.





Агентство Телевидения Новости