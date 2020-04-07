Чиновника Регионального офиса водных ресурсов, задержанного на взятке в 135 тысяч гривен, взяли под стражу

Дергачевский районный суд Харьковской области избрал чиновнику руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 840 тысяч гривен.

Кроме того, решается вопрос об отстранении чиновника от занимаемой должности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, указанного чиновника задержали 3 апреля 2020 года.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Как рассказывал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют денежные средства за подписание договоров о распоряжении (аренда и пользование) имуществом указанного государственного учреждения.

Факт получения неправомерной выгоды указанным должностным лицом был задокументирован правоохранителями, после чего он был задержан.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости