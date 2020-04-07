В Харьковской области под обсервацию предусмотрено около 2 тысяч мест

В Харьковской области для граждан, которые будут проходить обсервацию, подготовили около двух тысяч мест. Об этом сообщил в ходе совещания с пограничниками, полицией и санврачами председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Также задачу готовить места для проведения обсервации получили руководители районов области.

«Мы готовы принимать людей и все же надеемся, что такие меры будут пересмотрены, так как достаточно, чтобы люди размещались на самоизоляцию», - сказал Алексей Кучер.

При этом в области рассматривается вопрос смягчения обсервации: под особый режим медицинского надзора будут отправлять только тех, кто сам на это согласится.

По информации начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Валерия Вавринюка, вопрос по смягчению правил обсервации сейчас рассматривается. Если соответствующее решение утвердят, то на обсервацию будут отправлять только тех людей, которые сами изъявят такое желание (например, для того, чтобы обезопасить свои семьи).

«Каждый человек будет в обязательном порядке заполнять информированное согласие и пересекать государственную границу. Если человек готов к самоизоляции, он отправляется на самоизоляцию. В случае, если человек самостоятельно выражает желание поехать на обсервацию, он обращается к нам и говорит о том, что изъявил желание находиться на обсервации в определенном месте. После этого мы передаем его представителям Национальной полиции, сопровождающим его в определенное для обсервации место. До конца суток я ожидаю официальной информации о внесении таких изменений», - сообщил Валерий Вавринюк.

Присутствующие на совещании представители Национальной полиции подтвердили готовность сопровождать транспорт, которым людей будут доставлять к местам обсервации, в том числе и на территории других регионов страны.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зарегистрировано уже 1462 случая инфицирования COVID-19.

Агентство Телевидения Новости