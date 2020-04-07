Футбол возвращается? Мюнхенская "Бавария" приступила к тренировкам

Футболисты самого титулованного клуба Германии - мюнхенской "Баварии" собрались на своей спортивной базе и начали тренироваться.

При этом тренировочный процесс пострен таким образом, что футболисты "Баварии" разиты на несколько групп, и каждый из игроков пребыввает на значительном расстоянии от остальных.

Между тем, ни в Германии, ни в остальных европейских странах (за исключением Беларуси, в которой чемпионат страны идет своим чередом, согласно изначально утвержденному календарю) вопрос о сроках возобновления национальных чемпионатов пока не имеет ответа.





Агентство Телевидения Новости