Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:42
Просмотров: 49

Футбол возвращается? Мюнхенская "Бавария" приступила к тренировкам

Футбол возвращается? Мюнхенская Бавария приступила к тренировкам

Футболисты самого титулованного клуба Германии - мюнхенской "Баварии" собрались на своей спортивной базе и начали тренироваться.

При этом тренировочный процесс пострен таким образом, что футболисты "Баварии" разиты на несколько групп, и каждый из игроков пребыввает на значительном расстоянии от остальных.

Между тем, ни в Германии, ни в остальных европейских странах (за исключением Беларуси, в которой чемпионат страны идет своим чередом, согласно изначально утвержденному календарю) вопрос о сроках возобновления национальных чемпионатов пока не имеет ответа.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 