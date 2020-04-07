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В Харьковской области за нарушение карантина составили 244 админпротокола

В Харьковской области за нарушение карантина составили 244 админпротокола

За нарушение правил соблюдения карантина в Харьковской области полицейские составили 244 админпротокола, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, 11 фактов из них зарегистрированы за минувшие сутки.

Большинство протоколов составлено в отношении людей, находящихся в общественных местах без средств индивидуальной защиты. 

Кроме того, в Немышлянском районе Харькова и Первомайском районе области принимали посетителей заведения по продаже пива. 

Также продолжали свою работу торговые точки в Основянском и Холодногорском районах. 

Еще один житель Лозовского района нарушил правила самоизоляции после возвращения из-за границы.

Всего со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 139 правонарушений. 73 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений питания, 9 - в отношении перевозчиков, 11 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 9 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции. 

Во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. 

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

 

Агентство Телевидения Новости

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