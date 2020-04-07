В Украине на борьбу с коронавирусом за 2,5 недели потратили почти 1 млрд гривен

В период с 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для борьбы с коронавирусом на сумму 952 млн грн. Об этом сообщает ProZorro.

В частности, госзаказчики в этот период больше всего закупали:

медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, мониторы пациента и т. д.) на 190,15 млн грн;

медицинские материалы (перчатки, защитные маски и костюмы, респираторы и т. д.) на 147,12 млн грн;

оборудование для анестезии и реанимации (кислородные концентраторы и т. д.) на 116,04 млн грн.

На эти три категории приходится почти половина от общей суммы "антивирусных" закупок.

В ProZorro также назвали топ-3 закупок против коронавируса:

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева (КГГА) закупил у коммунальной организации "Киевмедспецтранс" услугу обеспечения специализированным автотранспортом медучреждений на сумму 74,5 млн грн;

КП "Информатика" (КГГА) закупило системы дистанционного измерения температуры тела у компании "Интевро" на сумму 64,9 млн грн. Эту закупку начали проверять в Офисе финансового контроля из-за нарушений законодательства о публичных закупках;

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины закупил у научно-производственного объединения "Форт" медицинские перчатки и маски на сумму 61,4 млн грн.

Также известно, что госпредприятие при КГГА купило 400 камер для удаленного измерения температуры тела на 64,9 млн грн. Этот договор был заключен без конкурса, в рамках борьбы с коронавирусом Covid-19.

Как пояснил закупку руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, данные камеры позволят не только оперативно определять людей с повышенной температурой тела, но и фиксировать нарушения режима самоизоляции.

Агентство Телевидения Новости