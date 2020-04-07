Ограничения на границе, обсервация и выделение денег на закупку масок: на Харьковщине усиливают карантинные меры

Начиная с 7 апреля усилили карантин на границе с Россией. Отныне на Харьковщине будет работать только один пункт пропуска - "Гоптовка". В среднем, за сутки его пересекают от 300 до 500 человек, говорят пограничники. Это статистика уже после введения ограничений по всей стране в марте.

Валерий Вавринюк, нач. Восточного регионального управления ГПСУ:

Після проведення температурного скринінгу, після проведення всіх прикордонних формальностей, учасники міжнародного руху будуть формуватися в колони у разі доставки їх до місць обсервації, і під супроводом поліції будуть супроводжуватися до місць обсервації.

Сейчас пункт пропуска работает в тестовом режиме, сообщили в областной администрации. Каждый человек будет в обязательном порядке заполнять информационную форму. Если он готов к самоизоляции - отправляется на самоизоляцию. В противном случае, если изъявляет желание поехать на обсервацию, обращается к пограничникам и затем - в течение 14 дней находиться в определенном месте обсервации.

По словам главы Харьковской области, Алексея Кучера, сейчас для этого в регионе предусмотрено около 2000 мест. Как в Харькове, так и за его пределами.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Якщо всіх осіб ми будемо розміщувати, то для регіону це буде складно. Разом з цим ми готові, сьогодні ми готові приймати таких людей, і сподіваємося, що такі заходи, що вони будуть сьогодні переглянуті, що така строгість буде пом’якшена, тому що достатньо, щоб осіб, щоб вони розміщувались на самоізоляції.

Между тем, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чиновники решили приобрести медицинские маски на более чем 12 миллионов гривен. Защитные средства должны получить медучреждения, социальные работники, а также педагоги и ученики. Также хотят дополнительно выделить деньги на закупку лекарств и специальные авто.

Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения городского совета:

З метою забезпечення роботи медичних мобільних бригад та доставки біологічного матеріалу до державної установи «Харківський обласний лабораторний центр» МОЗ пропоную розглянути можливість додаткового виділення фінансування на придбання транспортних засобів спеціального призначення, санітарні автомобілі у кількості 10 штук на загальну сумму 3 мільйона 664 тисячі гривень.

В мэрии обещают создать мобильные бригады медиков, которые будут тестировать пациентов с подозрением на коронавирус. Такая необходимость возникла, потому что у врачей есть определенные подозрения по поводу людей, которые болеют дома, отметили в горсовете, поэтому спецбригады смогут их посещать и использовать экспресс-тесты во время выезда.

Агентство Телевидения Новости