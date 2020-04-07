В Харькове совершено нападение на начальников управления уголовного розыска и отдела розыска областного главка полиции

В Харькове совершено нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Ук Украины (Хулиганство).

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник, 6 апреля.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у здания областного управления полиции полицейских избили неизвестные, и сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии..

Однако подробностей в пресс-службе полиции в интересах следствия не сообщили и пообещали прокомментировать происшествие позже.

Агентство Телевидения Новости