Верблюжонок Семен Александрович: в зоопарке “горбатое” пополнение

Этот маленький красавчик родился всего 10 дней назад. Но уже солидно именуется Семеном Александровичем, за свой активный и любознательный характер. Родителями двугорбого верблюдика, рассказывает пресс-секретарь городского зверинца Жанна Сивуха, стала пара Шакира и Саша.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Пологи пройшли легко і швидко і на світанку Шакіра в черговий раз стала мамою. Малюк народився здоровим і вже за кілька годин слідував за нею. І з новим членом родини відразу підійшли знайомитися старший брат дворічний верблюд Боня і гуанако До свого молодшого брата Боня поставився із цікавістю, але спокійно.

Горбатый малыш родился весом - 38 кг и высотой 90 см, но к тому, дабы выглядеть, например, как его отец - Семену Александровичу еще надо набрать которые минимум с полтонны веса и вырасти еще на метр. Для этого молодая мама кормит верблюжонка молочком. Молочное вскармливание по словам специалистов у верблюдов длится от 6 месяцев до полутора лет. Но уже в 2 месяца малыш сможет подъедать травку, сено и овощи.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Щодо горбиків то поки у малюка є лише зачатки горбів без внутрішнього жиру, але пройде буквально один два місяці і горбики оформляться і набудуть вертикального положення. Зараз мама буквальне не відходить від свого малюка вона дуже трепетно ставиться до нього не залишає ані на хвилину коли верблюжа лягає то Шакіра підходить до нього і змушує його підійматися і слідувати за нею. Таки спрацьовують інстинкти.

Поэтому под защитой мамы Семен Александрович будет еще как минимум несколько лет.

Агентство Телевидения Новости