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Бывший футболист "Металлиста" забил гол в матче, завершившемся разгромом

Бывший футболист Металлиста забил гол в матче, завершившемся разгромом

У украинского футболиста Александра Нойока последней командой в Украине был харьковский "Металлист".

Сейчас Нойок выступает в чемпионате Беларуси за "Динамо" (Брест).

В 12-м туре чемпионата Беларуси брестское "Динамо" разгромило команду ФК "Минск" со счетом 6:1. При этом один из голов провел Нойок.

Нойок сам начал голевую атаку, обыгравшись с еще одним украинским футболистом "Динамо" Артемом Милевским, открылся получил от Милевского пас и направил мяч в ворота. После этого гола "Динамо" вышло вперед. 2:1, после чего раскрепостилось и довело матч до разгромной победы.


Агентство Телевидения Новости

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