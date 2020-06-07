На Харьковщине 29 новых случаев COVID-19 и одна смерть

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Богодуховского, Боровского, Золочевского, Изюмского, Первомайского, Харьковского районов. Кроме того, первые 2 случая зарегистрировано в Краснокутском районе. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Госпитализированы с COVID-19 228 человек (из них в реанимации 2 подключены к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске)), 409 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 152 человек, 65 - на самоизоляции.

Также зафиксирован один летальный случай от коронавируса. Умер 68-летний житель Харьковского района, который имел серьезные сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

За весь период фиксации в области зарегистрировано 2074 случая подозрения на COVID-19 (+53 за последние сутки), из них:

1251 случай подтвержден;

606 подозрений опровергнуто;

562 человека выздоровели;

52 человека умерли.

Агентство Телевидения Новости