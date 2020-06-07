Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:24
Просмотров: 95

Украинская ассоциация футбола не решилась принять решение по Первой лиге

Украинская ассоциация футбола не решилась принять решение по Первой лиге

После сегодняшнего заседания Украинской ассоциации футбола (УАФ) ситуация с доигрыванием чемпионата страны в Первой лиге, где выступает харьковский "Металлист 1925", остается в подвешенном состоянии.

Официальный сайт УАФ сообщил, что на сегодняшенем Исполкоме, состоявшемся во Львове, было принято решение рекомендовать Профессиональной футбольной лиге Украины безотлагательно созвать внеочередную конференцию для решения вопроса о доигрываний соревнований ПФЛ сезона 2019/2020 гг.

То есть, речь идет о турнирах в Первой и Второй лигах украинского футбола.

Такая конференция, вероятно, состоится 11 июня в Киеве.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 