Украинская ассоциация футбола не решилась принять решение по Первой лиге

После сегодняшнего заседания Украинской ассоциации футбола (УАФ) ситуация с доигрыванием чемпионата страны в Первой лиге, где выступает харьковский "Металлист 1925", остается в подвешенном состоянии.

Официальный сайт УАФ сообщил, что на сегодняшенем Исполкоме, состоявшемся во Львове, было принято решение рекомендовать Профессиональной футбольной лиге Украины безотлагательно созвать внеочередную конференцию для решения вопроса о доигрываний соревнований ПФЛ сезона 2019/2020 гг.

То есть, речь идет о турнирах в Первой и Второй лигах украинского футбола.

Такая конференция, вероятно, состоится 11 июня в Киеве.

Агентство Телевидения Новости