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В Харьковской области может остаться семь районов

В Харьковской области может остаться семь районов

Министерство развития громад и территорий планирует поделить Харьковскую область на семь районов. Об этом сообщает официальный портал "Децентрализация". 

Согласно проекту, область планируют разбить на Харьковский, Чугуевский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской и Люботинский районы. В состав каждого в среднем войдут по четыре существующих района. При этом в министерстве отмечают, что в проект могут внести изменения.

"Ключевое - будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, в частности - формирование на этом уровне действенных органов исполнительной власти", - заявил заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Агентство Телевидения Новости

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