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Киеввское "Динамо" "проехалось" по "Александрии" крупной победой

Киеввское Динамо проехалось по Александрии крупной победой

В украинской Премьер-Лиге сыгран 25-й тур. Киевское "Динамо" сегодня записало себе в актив победу над "Александрией" с разгромным счетом.

"Динамо" победило 5:1.

Причем в первом тайме, завершившемся со счетом 2:1, все три мяча забивались с 11-тиметровых. Во второй же половине игры динамовцы отличались с игры еще трижды, и благодаря этой победе догнали луганскую "Зарю" в турнирной таблице.

После 25-ти туров у лидера - донецкого "Шахтера" 65 очков. У "Зари" и "Динамо", идущих на 2-м и 3-м месте - по 49.


Агентство Телевидения Новости

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