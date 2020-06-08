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Украинские базы отдыха готовятся к возобновлению работы
В Украине уже с 10 июня могут возобновить работу баз отдыха. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства", - сказал Максим Степанов.
Как известно, на 10 июня в Украине запланирован следующий этап выхода из карантина, но к нему готовы не все регионы. Таким образом, открыть базы отдыха будет разрешено только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап ослабления карантинных ограничений.
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