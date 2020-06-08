Украинские базы отдыха готовятся к возобновлению работы

В Украине уже с 10 июня могут возобновить работу баз отдыха. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства", - сказал Максим Степанов.

Как известно, на 10 июня в Украине запланирован следующий этап выхода из карантина, но к нему готовы не все регионы. Таким образом, открыть базы отдыха будет разрешено только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап ослабления карантинных ограничений.

Агентство Телевидения Новости