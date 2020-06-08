В Харькове мужчина ранил себя во время ссоры с женой

Информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию сегодня, 8 июня, около 10:10. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. На месте правоохранители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным он выстрелил из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область. По его словам, причиной поступка стала ссора с женой. Сейчас он госпитализирован в больницу.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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