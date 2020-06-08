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Гол-красавец украинского футболиста "Ференцвароша"

Гол-красавец украинского футболиста Ференцвароша

Украинский футболист Александр Зубков забил великолепный гол в календарном матче чемпионата Венгрии.

В 27-м туре будапештский "Ференцварош" встречался с "Диошдьером".

За "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, в основном составе вышло два украинских футболиста - Александр Зубков и Игорь Харатин. За "Диошдьер" - один - Сергей Шестаков.

"Ференцварош" одержал крупную победу - 3:0. Второй гол в этом матче, и при этом самый красивый, забил Зубков, направив мяч от угла штрафной площади "Диошдьера" в дальнюю девятку ворот этой команды.

В турнирной таблице чемпионата Венгрии "Ференцварош" уверенно идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя - команду "Фехевар" на 9 очков.


Агентство Телевидения Новости

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