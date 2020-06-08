Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:30
Просмотров: 108

Ослабление карантина: на Донбассе открываются пункты пропуска

Ослабление карантина: на Донбассе открываются пункты пропуска

Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на Донбассе открываются с 10 июня согласно ослаблению карантина. В штабе операции Объединенных сил сообщили, кто сможет пройти линию разграничения без самоизоляции.

Об этом заявил пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе ОС Игорь Лизогуб в эфире канала "Украина 24". Так, согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - заявил Лизогуб.

При этом он добавил, что в случае отказа от обсервации, будет сообщаться данная информация представителям Национальной полиции и санитарно-карантинным подразделениям.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 